2020/09/20 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اشرفت قوات الشرطة الاتحادية على عودة ( 100 ) عائلة نازحة إلى مناطقهم في كركوك .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : بناءً على توجيهات وزير الداخلية "عثمان الغانمي" ومتابعة قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن " جعفر البطاط " لإنهاء عودة النازحين لمناطق سكناهم وبعد اجراء التدقيق الأمني، اسهمت قيادة الفرقة الخامسة بالشرطة اتحادية في إعادة ( 100 ) عائلة نازحة إلى قرى "عطشانة" و"عزيرية" والصالحية " التابعة لقضاء داقوق في كركوك .من جانبه أشادت العوائل ووجهاء وشيوخ العشائر ورجال الدين في القضاء بالدعم الذي يوليه وزير الداخلية بهذا الموضوع وبجهود الشرطة الاتحادية الساندة لتذليل الصعوبات والمعوقات أمام عودة النازحين الى مناطقهم بشكل آمن وتأمين الاحتياجات التي هي من صميم عمل القوات الأمنية./انتهى9

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