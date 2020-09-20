العزاوي: حسم الدوائر الانتخابية يحتاج الى المزيد من الوقت وسط جدل كبير حولها

2020/09/20 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، بان الجدال السياسي حول فقرة الدوائر الانتخابية لايزال قائما حتى اللحظة.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الجدال بين القوى السياسية على اختلاف مسمياتها لايزال قائما حتى اللحظة حول فقرة الدوائر الانتخابية وكل منها يطرح رؤيته خاصة وان بعض المحافظات لديها خصوصية في وجود اقليات وقوميات واطياف”.

واضاف ان “الجميع متفق بان الدوائر متعددة لكن الالية والتوزيع لاتزال موضع نقاشات مستفيضة لافتا الى ان الموضوع يحتاج الى المزيد من الوقت لكن في النهاية ستكون هناك رؤية واتفاق من اجل المضي بالانتخابات المبكرة المزمع اجراءها في حزيران2021″.

واشار العزاوي الى ان”فقرة الدوائر هي جزء من اشكاليات متعددة في العملية الانتخابية لان اختيار ايا منها ستتطلب جهود على الارض من قبل المفوضية في تحديد مسارات الدوائر وحدودها بالاضافة الى الاطر اللوجسيتية والتحضيرات الاخرى”.

ولايزال الجدال حاضرا بين القوى السياسية حيال حسم فقرة الدوائر في قانون الانتخابات الجديد.



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