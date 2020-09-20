صحة دهوك: دكساميتازون علاج مستخدم عالميا ولا يزيد نسب الوفيات

2020/09/20 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مديرية صحة محافظة دهوك، الانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسبب علاج لفيروس كورونا في زيادة عدد الوفيات بالمحافظة.

وفي هذا الشأن أصدرت المديرية بيانا حول استخدام حقنة دكساميتازون قالت فيه ان المؤسسات الصحية في المحافظة تتعامل مع مسألة فيروس كورونا وفق البرتوكولات العالمية لمعالجة المصابين بالمرض، ولا تستخدم أي دواء خارج هذا الإطار.

ولفت البيان إلى أن نسبة الوفيات بين المصابين بالمحافظة تبلغ واحدا وسبعة أعشار بالمئة، وهي أقل مما يسجل في باقي انحاء العالم، حيث تبلغ النسبة ثلاثة بالمئة.

وجاء بيان المديرية ردا على قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر مقطع يتضمن صوت امرأة تحذر فيه المواطنين من استخدام حقن معينة لمعالجة مصابي كورونا، وتحذر أيضا من التوجه الى المستشفيات لتلقي العلاج لأن الأخيرة تستخدم العلاج المذكور.

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