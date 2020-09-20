العراق: تسجيل 2430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4052 حالة شفاء و64 وفاة

2020/09/20 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في عموم محافظات العراق مقارنة مع الإيام السابقة.

وأكدت الوزارة تسجيل ثلاثة الاف وأربعمئة وثمانٍ وثلاثين إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات منذ تسجيل أول حالة إلى أكثر من ثلاثمئة وتسعة عشر ألفا،فيما سجلت الوزارة أربعة الاف واثنتين وخمسين حالة شفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى أكثر من مئتين وثلاثة وخمسين الفاكما سجلت الوزارة أربعا وستين حالة وفاة ليبلغ مجموع الوفيات في العراق ثمانية آلاف وخمسمئة وخمسا وخمسين حالة وفاة.

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