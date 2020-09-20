الصحة العالمية: الواقع الصحي في العراق لم يصل إلى حد الانهيار

2020/09/20 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، تصريحا مطمئنا ذكر فيه أن الواقع الصحي في العراق لم يصل إلى حد الانهيار.

وقال ممثل المنظمة في العراق أدهم أسماعيل، إن توجيهات المرجعية الدينية أسهمت بالحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا، وان الوضع لم يصل الى حد الانهيار.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن المنظمة ستتبنى حملة توعوية في كربلاء، تنطلق بالتزامن مع الزيارة الاربعينية، معلنا التوصل الى ما يقارب خمسين بالمئة من قدرات الصحة الاستيعابية في المستشفيات.

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