المونيتور تتحدث عن الصعوبات التي تواجه كردستان بمواجهة أزمة حزب العمال الكردستاني

2020/09/20 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير نشره موقع المونيتور الأميركي، الضوء على طبيعة الصعوبات التي تواجهها حكومة إقليم كردستان بالتعامل مع ملف حزب العمال الكردستاني.

التقرير أكد ان حكومة كردستان تواجه موقفا صعبا بسبب استمرار العمليات العسكرية التركية عبر الحدود، واضطرارها إلى التعامل مع حكومتي بغداد وأنقرة، إضافة إلى تراجع شعبية حزب العمال الكردستاني بين صفوف المواطنين الكرد.

المونيتور نقلت عن القيادي بقوات البيشمركة سيروان البارزاني مطالبته الحكومة الاتحادية بالتحرك تجاه حزب العمال الذي يتواجد وينفذ عملياته داخل الحدود العراقية، وهو ما يمنع إعادة إعمار نحو أربعمئة قرية كردية أو عودة سكانها إليها… البارزاني قال للصحيفة إن منطقة سنجار تواجه أوضاعا غير طبيعية بوجود الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال، وقوات البيشمركة، إضافة الى وجود الجماعات المسلحة الأخرى التي وصفها بالميليشيا، لكن المسؤول الكردي أوضح للصحيفة أنه يؤيد بقوة تعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بإخضاع كل السلاح تحت سيطرة الدولة.https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/iraq-erbil-kurdistan-turkey-pkk.html#ixzz6YPqd3KwF

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