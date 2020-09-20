عودة 100 عائلة نازحة إلى مناطق سكناها في كركوك

2020/09/20 | 21:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشرطة الاتحادية، الاحد، تأمين عودة (100) عائلة نازحة إلى مناطقها في محافظة كركوك. وذكر بيان للشرطة، تلقى "ناس"، نسخة منه، (20 أيلول 2020)، أنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط لإنهاء عودة النازحين لمناطق سكناهم وبعد إجراء التدقيق الأمني، اسهمت قيادة الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية وباشراف قائد الفرقة الخامسة اللواء حيدر المطوري في إعادة (100) عائلة نازحة إلى قرى عطشانة وعزيرية والصالحية التابعة لقضاء داقوق في كركوك".

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