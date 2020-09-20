شرطة ذي قار ترد على أنباء إطلاق سراح الناشط سجاد العراقي

2020/09/20 | 21:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} نفت قيادة شرطة ذي قار، الأنباء عن إطلاق سراح الناشط المدني المختطف سجاد العراقي مساء اليوم الأحد.





وكانت أنباء أفادت بتحرير وإطلاق سراح الناشط {العراقي} الذي اختطفه مسلحون مساء امس السبت في مدنية الناصرية.

وفرضت القوات الأمنية في ذي قار حصارا على قضاء سيد دخيل شرقي الناصرية بهدف تحرير الناشط، ويعتقد أن خاطفيه يخفونه هناك.

وشهدت مدينة الناصرية منذ ليل أمس تصعيدا من قبل المتظاهرين الرافضين لعملية الاختطاف، وعمدوا بعد منتصف الليل إلى إغلاق جسور النصر والزيتون والحضارات، واضرموا النيران فيها، مهددين باستمرار التصعيد في حال عدم الكشف عن الجهة التي اختطفت وأصابت اثنين من الناشطين.

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