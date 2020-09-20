نائبة تعلن شفائها من فيروس كورونا

2020/09/20 | 21:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت عضو في مجلس النواب، شفائها من فيروس كورونا بعد اصابته به.





وقالت بسمة بسيم في بيان انه "وبفضل الله ودعوات الاخوات والاخوة المحبين والمخلصين تم شفائي من فيروس كورونا".

وكانت رئاسة مجلس النواب، أعلنت عن إصابة أكثر من 50 نائباً بالاضافة الى موظفين في البرلمان بفيروس كورونا المتفشي في البلاد.

عمار المسعودي

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