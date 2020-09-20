الحيالي: قرى الوقف تنزف الدماء وعلى وزارة الدفاع حسم ملفها

2020/09/20 | 21:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

دعا مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، وزارة الدفاع الى حسم عاجل لملف الوقف الامني.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة(30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرى الوقف في اطراف ناحية ابي صيدا تشهد نزيف دماء مستمر منذ اسابيع بسبب تكرار مسلسل الهجمات الارهابية على النقاط الامنية لافتا الى ان الوضع قلق للغاية واهالي القرى القريبة في وضع نفسي سي جدا”.

ودعا وزارة الدفاع الى حسم الموقف الامني في الوقف من خلال انهاء الخلايا النائمة التي تحاول اثارة الاوضاع وخلق حالة استنزاف للقوات الامنية من خلال هجمات ارهابية تجري بين فترة واخرى لافتا الى ان بقاء الاوضاع على حالها قد يؤدي الى حركة نزوح جديدة للاهالي وهذا مؤشر سلبي يستدعي الانتباه له”.

وشهدت قرى الوقف في الاونة الاخيرة سلسل هجمات ارهابية تستهدف القوات الامنية وخاصة طوارى الشرطة ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوفها في الاشهر الاخيرة.



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