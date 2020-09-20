بعد تحذير وزير الصحة من سلالات جديدة للوباء.. نائب يكشف فحوى دراسات طبية عالمية

2020/09/20 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة الصحة النيابية، غايب العميري، الأحد، 20 أيلول، 2020، عدم وجود سلالات لفيروس كورونا في العراق والعالم.

وكان وزير الصحة حسن التميمي حذر من سلالات جديدة لكورونا بدأت تنشط في دول الجوار.

وقال العميري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الدراسات والمعلومات العلمية والطبية، وكذلك منظمة الصحة العالمية التي نتواصل معها باستمرار، تؤكد عدم وجود سلالات متنوعة من فيروس كورونا في العراق ودول الجوار وباقي دول العالم".

واضاف أن "العراق سيتخذ خطة صحية جديدة للتعامل مع فيروس كورونا في حال ظهرت سلالات جديدة لفيروس كورونا لمنع انتقالها إلى البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الصحة، حسن التميمي، إن هناك خوفا على الأمن الصحي في العراق بعد ظهور سلالات جديدة من ‏كورونا في دول الجوار، فيما أكد وصول العراق بنسبة شفاء إلى 79 بالمئة.‏

وذكر التميمي في مؤتمر صحفي قبيل زيارة الأربعين وتابعته (بغداد اليوم)، أن "العراق اتخذ قرارا بعدم استقبال أي وافد أجنبي، ‏نتيجة ازدياد إصابات كورونا في دول الجوار، وظهور سلالات جديدة، قد تؤدي إلى تفاقم الازمة الصحية إذا ما انتشر داخل ‏البلاد، وفقا لكلامه".‏

وأضاف، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة، قررت عدم استقبال العراق لأي وافد أجنبي خلال الأيام المقبلة، نتيجة تزايد عدد ‏الإصابات بفيروس كورونا، في دول الجوار"، مشيرا إلى أن "هناك خوفاً على الأمن الصحي في العراق، نتيجة ظهور سلالات ‏جديدة من كورونا في دول الجوار، الأمر الذي يهدد سبل مكافحة الفيروس".‏

وتابع وزير الصحة، أن "العراق وصل إلى نسبة شفاء من كورونا بلغت 79 بالمئة".‏

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