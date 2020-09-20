حمادي احمد: هدف الإدارة الجديدة للقوة الجوية التتويج بدوري ابطال اسيا

2020/09/20 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن نجم القوة الجوية حمادي أحمد عن طموحات الفريق في الموسم المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات التي أفرزت هيئة إدارية جديدة .وقال حمادي احمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ بعد فوزه في الانتخابات بعضوية الإدارة هناك رغبة لدى المجلس المنتخب للارتقاء بالنادي وتحقيق طموحات الجماهير العاشقة حيث سيكون القوة الجوية بحالة مختلفة في السنوات المقبلة وسيشهد نهضة كبيرة على مستوى العمران الأمور الفنية.وبين أن المنافسة على اللقب أمر مسلم له ومن البديهيات أن يكون القوة الجوية من الفرق المنافسة على اللقب وإلغاء الموسم الماضي أضر بفريقنا كنا قد خططنا للظفر بالبطولة لكن قرار إلغاء الدوري بسبب جائحة كورونا فوت علينا الفرصة ونطمح لتعويضها في الموسم الجديد.وأشار إلى أن الإدارة الجديدة سيكون من بين الأهداف التي ستعمل عليها بالفترة المقبلة هو المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أسيا حيث سبق للفريق وأن توج بكأس الاتحاد الآسيوي لثلاث بطولات والفترة المقبلة نطمح لتحقيق حلم التتويج بدوري الأبطال.يشار إلى أن حمادي احمد رغم فوزه بعضوية الإدارة لكنه سيواصل اللعب مع الفريق في الموسم المقبل./انتهى

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