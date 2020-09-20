الدوري الانكليزي الممتاز: ليفربول يسقط تشيلسي في ميدانه بثنائية ماني

2020/09/20 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عاد ليفربول بانتصار ثمين من ملعب ستامفورد بريدج، بالتغلب على تشيلسي 2-0، مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز.وسجل ثنائية ليفربول ساديو ماني في الدقيقتين 50، و54، ليرفع الريدز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز العاشر./انتهى9

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