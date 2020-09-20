محترفو الكهرباء يصلون الى بغداد الاسبوع المقبل

2020/09/20 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ أنهى نادي الكهرباء الإجراءات الإدارية لتأشيرات الدخول للاعبي الفريق المحترفين الأربعة الافارقة ومن المؤمل أن يلتحقوا بالتدريبات الاسبوع المقبل.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء ماجد حميد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن الإدارة اكملت اجراءات إصدار تأشيرات الدخول للرباعي المحترف مونجي وجاكوب الكاميرونيان وحسن منساه الغاني والعاجي أبو بكر كونيه.وبين أن تأشيرات الدخول تم إصدارها والمشكلة تكمن في حجوزات الطيران بسبب إغلاق عدد من المدن ومازالت الملاحة الجوية مغلقة في بعض المطارات مع ذلك تمكنت الإدارة من الحجز للمحترفين ومن المؤمل أن يباشروا بالتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.وأوضح أن الفريق يخوض مرانه اليوم بشكل منتظم في ملعب النادي تحت أشراف المدرب عباس عطية والطاقم الفني ونأمل أن يقدم الفريق موسما استثنائيا خصوصا وأن عامل الاستقرار الفني بدأت تتضح ملامحه بعد الحفاظ على المدرب عباس عطية./انتهى

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