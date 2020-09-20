الثاني خلال اسبوع… مصر تعلن اكتشاف آثري جديد يعود لأكثر من 2500 عام

2020/09/20 | 21:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

أعلنت السلطات المصرية، عن اكتشاف أثري كبير بمنطقة سقارة في محافظة الجيزة، وهو الثاني خلال أسبوع، بعد كشف أولي يرجع تأريخه إلى فترة ما قبل الميلاد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، اكتشفت بعثة أثرية في المنطقة 14 تابوتا داخل إحدى الآبار، ليرتفع إجمالي التوابيت المكتشفة في هذا المحيط إلى 27 تابوتا مغلقا.

وأوضح الموقع أن الكشف الجديد الذي أعلن عنه، أمس السبت، يأتي بعدما عثر المستكشفون في المنطقة على 13 تابوتا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام”.

واضافت، أن “أعمال الحفر ما زالت مستمرة للكشف عن المزيد من أسرار هذا الكشف والإعلان عن تفاصيله قريبا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة”.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما، ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار، حسبما ذكر الموقع”.

وكشفت البعثة، الأسبوع الماضي، عن مقابر صخرية جديدة ترجع إلى 2500 عام وتضم توابيت مزخرفة بنقوش بديعة وتحتوي على مومياوات في حالة حفظ جيدة، في كشف يحمل قيمة علمية كبيرة، حيث من المنتظر أن يسبر غور المزيد من أسرار الحضارة المصرية”.

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