الشرطة الاتحادية تسهم في تأمين عودة (100) عائلة نازحة إلى مناطقهم في كركوك

2020/09/20 | 21:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، ان الشرطة الاتحادية ساهمت بتأمين عودة 100 عائلة نازحة الى مناطقها في كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/،: “بناءً على توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ومتابعة السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط لإنهاء عودة النازحين لمناطق سكناهم وبعد اجراء التدقيق الأمني، اسهمت قيادة الفرقة الخامسة بالشرطة اتحادية وباشراف قائد الفرقة الخامسة اللواء ” حيدر المطوري في إعادة ( 100 ) عائلة نازحة إلى قرى “عطشانة” و”عزيرية” والصالحية ” التابعة لقضاء داقوق في كركوك”.

من جانبه أشادت العوائل ووجهاء وشيوخ العشائر ورجال الدين في القضاء بالدعم الذي يوليه وزير الداخلية بهذا الموضوع وبجهود الشرطة الاتحادية الساندة لتذليل الصعوبات والمعوقات أمام عودة النازحين الى مناطقهم بشكل آمن وتأمين الاحتياجات التي هي من صميم عمل القوات الأمنية.



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