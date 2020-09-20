رداً على ظلمه بتهمة نقل الامراض… تداول صور تبين “براءة ولطف” الخفافيش

2020/09/20 | 21:36 - المصدر: يس عراق

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بغداد – القرطاس نيوز

من أجل رد الاعتبار للخفاش باعتباره مظلوماً مفترى عليه من قِبل البشر، ومداناً من دون دليل على نقل الأمراض ومص الدماء، وناشراً للخراب والموت، نشرت منظمة بيئية في أستراليا مجموعة من الصور لتلك الكائنات الليلية تثبت أنها تتمتع بالبراءة واللطف وخفة الدم، وأنها مظلومة مما ينسب إليها.

صور تثبت أن الخفاش يمرض ويُجرح ويذوق مرارة اليتم، ويتمتع أحياناً بخفة الدم، وجمال الطلة رغم كل الأساطير والخرافات التي تُنسج حوله، والظلم الذي يحيق به من أقرب الناس إليه..



الإنسان.

ويوصف الخفاش بأنه مصاص للدماء، وناقل للأمراض، ويتمتع بسمعة لا يحسده عليها قريب أو بعيد من حيوان أو طائر أو بشر.



وفي مقدمة السمعة السيئة دوره في نقل فيروس كورونا الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وتلعب تلك الكائنات دوراً مهماً في الحفاظ على صحة النظم البيئية العالمية، فهي من ناحية تساعد في تلقيح الزهور ونشر البذور للسماح بنمو النباتات والأشجار، وتتغذى على الحشرات والقوارض، ما يساعد المحاصيل والمزارعين أيضاً.



ومن الممكن أن يؤدي غيابهم إلى عواقب وخيمة للنظم البيئية.

إذا كانت كل تلك المعلومات والبيانات والحقائق لم تقنعك بتغيير نظرتك لتلك الكائنات، انظر إلى تلك الصور الرائعة ثم احكم عليها، وهي صور أعدتها Bats Queensland وهي منظمة تطوعية غير ربحية، مخصصة لإنقاذ وإعادة تسكين الثعالب الطائرة والخفافيش الصغيرة في جنوب شرق كوينزلاند بأستراليا.

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