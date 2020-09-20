رويترز: واشنطن ستعاقب 24 شخصا وكيانا متورطين ببرنامج التسلح الإيراني

2020/09/20 | 21:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -ناس

شف مسؤول أميركي، الأحد، لوكالة رويترز، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات، الاثنين، على 24 شخصا وكيانا متورطين في برامج إيران للتسلح.



وستشكل هذه العقوبات مصدر ضغط إضافي من واشنطن على طهران، خاصة وأن الجهات التي فرضت عليها العقوبات تضم أفرادا وكيانات متورطة بالبرنامج النووي والصاروخي.

ونقلت رويترز عن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيوقع أمرا تنفيذيا يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات على كيانات تتاجر بالأسلحة التقليدية مع إيران.

ووفق المعلومات فإن إيران قد يكون "لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي بحلول نهاية العام"، و"أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون في مشروع صواريخ بعيدة المدى".

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