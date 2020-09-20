الكاظمي: سوء الإدارة كان سببا لما حصل على يد عصابات داعش الإرهابية

2020/09/20 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن سوء الإدارة كان سببا لما حصل وما تعرض له أبناء الشعب العراقي على يد عصابات داعش الإرهابية.

واكد الكاظمي خلال لقائه وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، من مختلف المكونات الايزيدية والتركمانية والشبك، ان تلك المكونات تعرضت الى الظلم، مشددا على ضرورة أن يتحول ذلك الظلم الى مساحة أمل وبداية جديدة، للانخراط في الحياة الاجتماعية بصورة أكثر عطاء وتفاؤلا.

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