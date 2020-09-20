القبض على 57 مطلوباً ومخالفاً في كربلاء وبابل

2020/09/20 | 21:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} ألقت الشرطة في محافظتي كربلاء وبابل، القبض على 57 مطلوباً ومخالفاً.





وذكر بيان لمديرية شرطة كربلاء انه "وبناءً على معلومات من قبل قسم المخدرات في كربلاء بوجود متهمين هاربين خارج المحافظة من المتاجرين في المواد المخدرة وجه قائد الشرطة بملاحقتهم وايصالهم الى العدالة، وتم التنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية في كربلاء وتزويدهم بالمعلومات لتقوم فجر هذا اليوم بمداهمة وكر تواجد المتهمين في محافظة بغداد بمنطقة أبو دشير، وإلقاء القبض على خمسة متهمين ثلاثة منهم مطلوبين الى قسم مخدرات كربلاء".

وأضاف "فيما ضبط بحوزة المتهمين على كميات من حبوب مخدرة مختلفة الانواع إضافة الى ادوات تعاطي مختلفة واسلحة".

فيما أعلنت قيادة شرطة بابل انه تم "إلقاء القبض على 50 مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية بمناطق مختلفة من المحافظة".

ولفت البيان الى ان "من بين الملقى القبض عليهم 7 متهمين مطلوبين بتجارة المخدرات".

عمار المسعودي

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