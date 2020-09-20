فرنسا.. انخفاض في المعدلات اليومية لانتشار كورونا

2020/09/20 | 21:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، عن تسجيل أكثر من 10.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وكالة “الصحة العامة – فرنسا” التابعة لوزارة الصحة، في بيان، إلى أنها المرة الأولى التي تراجع فيها معدل الإصابات اليومية بمرض “كوفيد-19” (الناجم عن فيروس كورونا المستجد) إلى ما ما […]

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