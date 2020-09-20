وزير الداخلية يوجه بإعادة 100 عائلة نازحة الى قرى في كركوك

2020/09/20 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، الشرطة الاتحادية بالمساهمة في إعادة 100 عائلة نازحة الى قرى في كركوك.

وقال الغانمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "النازحين من ديارهم، ملف نضعه من ضمن أولوياتنا فقد عانوا الكثير وعودتهم لا يمكن التراجع عنها وعليه وجهنا قوات الشرطة الاتحادية بالمساهمة في إعادة ١٠٠ عائلة نازحة الى قرى عطشانة وعزيرية والصالحية التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك".

وأضاف أن ذلك يتم "بعد اجراء التدقيق الأمني"، موجهاً ايضا بـ"تذليل المعوقات والاستماع عن كثب لطلباتهم واحتياجاتهم التي تتعلق بعملنا".





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