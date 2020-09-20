الرئيس الجزائري: لن نشارك ولن نبارك “الهرولة إلى التطبيع”

2020/09/20 | 21:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن القضية الفلسطينية “مقدسة” بالنسبة للجزائريين، مؤكدا أن بلاده لن تشارك ولن تبارك ما أسماه بـ “الهرولة إلى التطبيع”.

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