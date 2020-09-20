العراق..زعيم المجلس الاسلامي الاعلى ينعى المرجع الكلبايكاني

2020/09/20 | 21:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الاحد، المرجع الديني هاشم الهاشمي الكلبايكاني ، مشيرا الى انه شخصية قل نظيرها....

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