2020/09/20 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن ضبط عبوات داخل نفق في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بمعلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسه وقوة من فوج مغاوير القيادة اعلاه من الوصول الى احد الانفاق بمنطقة عين ليلى في بعقوبة بمحافظة ديالى يستخدمه الدواعش للتخفي والاختباء من الرصد الارضي والجوي”.

واضافت انه “تم ضبط بداخله ٤ قنابر هاون ٦٠ ملم محورة الى عبوات”، مؤكدة ان” مفارز هندسة الفرقة تمكنت من تدمير النفق والعبوات موقعيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تضبط عبوات داخل نفق في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تضبط عبوات داخل نفق في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).