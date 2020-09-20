شرطة ذي قار تكشف آخر تطورات قضية الناشط المدني سجاد العراقي

2020/09/20 | 21:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت شرطة محافظة ذي قار، الأحد، إطلاق سراح الناشط المختطف، سجاد العراقي.

وقالت شرطة المحافظة في بيان مقتضب تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم ( 20 أيلول، 2020) إنه "ننفي إطلاق سراح الناشط المختطف، سجاد العراقي".

وكانت قيادة شرطة ذي قار، اعلنت ظهر الاحد، تحديد المنطقة التي يوجد فيها المختطف الناشط سجاد العراقي، مؤكدة التزامها بتوفير الحماية الكاملة للناشطين وساحات التظاهر في المحافظة.

وذكر مدير العلاقات والإعلام في شرطة ذي قار، العميد، فؤاد كريم لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (20 أيلول 2020)، إن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية استطاعت تحديد المنطقة التي يوجد فيها المختطف سجاد العراقي من خلال آخر مكالمة هاتفية".

وأضاف كريم ، أن "شرطة ذي قار ملتزمة بتوفير الحماية الكاملة للناشطين وساحات التظاهر في ذي قار".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار في وقت سابق، تحديد نوع العجلة التي اختطفت الناشط المدني سجاد العراقي، فيما أكدت أن استجابة الأجهزة الأمنية كانت سريعة بعد وقوع الحادث.

ودعت قيادة شرطة محافظة ذي قار، المتظاهرين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لتهدئة الأوضاع، مؤكدة أن الوضع الأمني في المحافظة مستقر، والجرائم الجنائية واردة الحدوث.

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