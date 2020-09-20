جدول أعمال (مزدحم) لجلسة البرلمان غدا الأثنين

2020/09/20 | 21:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاحد، جدول اعمال جلسة البرلمان الـ6 المقررة يوم غد الاثنين، 21 أيلول الجاري، حيث تضمن جدول الاعمال 11 فقرة.

وبحسب جدول الأعمال الذي اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (20 أيلول 2020)، فقد تضمن: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتقرير ومناقشة 3 مشاريع قوانين أخرى، وقراءة أولى لمشروعي قانون، ومقترح قانون، فضلا عن التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، واستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.





ولفت إلى ان جلسة مجلس النواب تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا.

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