الغانمي يؤكد : ملف عودة النازحين الى ديارهم من اوليات عمل وزارة الداخلية

2020/09/20 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ان ملف عودة النازحين الى ديارهم من اوليات عمل وزارة الداخلية .وقال الغانمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه :ان عودة النازحين الى ديارهم ، ملف نضعه من ضمن أولوياتنا ، فقد عانوا الكثير ، وعودتهم لا يمكن التراجع عنها ، وعليه وجهنا قوات الشرطة الاتحادية بالمساهمة في إعادة ١٠٠ عائلة نازحة الى قرى " عطشانة" وعزيرية " والصالحية التابعة لقضاء داقوق في محافظة كركوك ،بعد اجراء التدقيق الأمني.واضاف كما وجهنا بتذليل المعوقات والاستماع عن كثب لطلباتهم واحتياجاتهم التي تتعلق بعملنا./انتهى9

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