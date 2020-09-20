مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على متهمين بجرائم الاختطاف والتزوير والسرقات في مناطق متفرقة من العاصمة

2020/09/20 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ القت مكافحة اجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين بجرائم الاختطاف والتزوير والسرقات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.



وبينت مديرية مكافحة اجرام بغداد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارزها تمكنت من القاء القبض على اربعة متهمين بالخطف وفق المادة ٤٢١ ق.ع في مكتبي مكافحة اجرام الكرامة وحسينية المعامل فيما تم ضبط ثلاث عجلات لوجود اشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات والقبض على حائزيها ضمن مكتب مكافحة اجرام المدائن ومكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ.وتابعت انه تم القاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال وفق المادة ٤٥٣ ق.ع ضمن مكتب مكافحة اجرام الصالحية، فضلا عن القاء القبض على متهم بتزوير كتب ومحررات مصرفية وفق المادة ٢٩٢ و ٢٩٨ ق.ع ضمن مكتب مكافحة اجرام البياع.واشارت المديرية الى انه تم القاء القبض على ستة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ضمن مكاتب مكافحة اجرام باب الشيخ وحسينية المعامل والحبيبية والقدس والنهروان ومكافحة سرقة سيارات الرصافة وفق المادة ٤٤٦ ق.ع.



مبينة ان مفارزها تمكنت من القاء القبض على (١٠) متهمين آخرين لقيامهم بسرقات دور ومحال تجارية مختلفة ومطلوبين ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والشعب وبغداد الجديدة والكرادة والمنصور والتاجي والغزالية والكاظمية والحرية والمحمودية، وفق المواد ٤٤٦ و ٤٤٤ ق.ع./انتهى9

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