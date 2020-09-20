واشنطن تعتزم فرض عقوبات ضد 24 شخصية وكيانا بشأن مجال الأسلحة الايرانية

2020/09/20 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ذكر مسؤول أمريكي كبير، أن بلاده تنوي فرض عقوبات على أكثر من 24 شخصية وكيانا، بسبب المشاركة في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية.وقال المسؤول الاميركي في تصريحات لرويترز، إن "إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية في خرق للصفقة المبرمة عام 2015".وتابع "قد تحصل إيران، بسبب تصعيدها الاستفزازي النووي، على مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام"، مشيرا الى ان "ايران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون في إطار مشروع خاص بالصواريخ بعيدة المدى يشمل نقل مكونات محورية".وبحسب المسؤول الامريكي فأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم اتخاذ هذا الإجراء، الذي يتوقع إعلانه غدا الاثنين، في إطار ما تعتبره استئنافا للعقوبات الأممية على إيران بسبب "انتهاكها الاتفاق النووي"، الأمر الذي تعارضه باقي أطراف الصفقة وأغلبية أعضاء مجلس الأمن الدولي.وجاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ليلة امس، عن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بمبادرة أحادية من واشنطن، عازيا السبب الى أن طهران كانت تنتهك معايير الصفقة النووية مع "سداسية" الوسطاء الدوليين، فيما هدد الأطراف التي لن تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات التقييدية بأنها "ستواجه عواقب"./انتهى10

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