"لواء قاسم سليماني".. رويترز: البحرين تحبط "هجوما إرهابيا" مدعوما من إيران 

2020/09/20 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البحرينية، الأحد، أنها أحبطت "هجوما إرهابيا" مدعوما من الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن قناة الإخبارية السعودية الحكومية وصحيفة بحرينية محلية، استندا إلى وزارة الداخلية البحرينية.

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