2020/09/20 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعرض طائرة عراقية الى خلل فني في مطار الخرطوم بالسودان بالأمر الطبيعي.

ونشرت الأمانة العامة بيانا بشأن مقطع سخر متداولوه من عملية تصليح طائرة عراقية، كانت محملة بمساعدات إلى الشعب السوداني، قالت فيه ان جميع الطائرات تدخل قبل وبعد كل رحلة، مراحل صيانة دورية، مبينة ان الكثيرين تداولوا مقطع إصلاح الطائرة بسخرية، متناسين مهمتها الإنسانية المكلفة بها، ودور الطاقم المميز بإصلاحها، وعودتها ومن عليها بسلام، بمهارة طاقمها.

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