بالصورة.. ولادة طفل هو الأكبر في العالم!

2020/09/20 | 22:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} حضرت امرأة بدينة إلى غرفة الطوارئ لأن ابنها كان على وشك الولادة.





ومع ذلك، عند فحص المرأة تفاجأ الطاقم الطبي بأن الطفل يزن 18 كجم تقريبًا.



في الواقع، كانوا يواجهون أكثر الحالات النادرة في التاريخ.



لذلك، قرروا أن الخيار الأفضل سيكون العملية القيصرية.

بشكل عام، يبلغ طول الطفل ما بين 46 و 53.5 سم، و 2.5 - 4.3 كجم في الوزن.



هذا النوع من الأطفال في حد ذاته شكل صعوبة للغاية في عملية ولادته.



ومع ذلك، تخيل مدى صعوبة ولادة هذا الطفل! كان هذا هو الحال الذي كان على الممرضات والطاقم الطبي مواجهته في أحد المستشفيات الأسترالية.

قال الطبيب المسؤول عن الولادة القيصرية "بدون شك سيتم تسجيل هذه الولادة إلى الأبد في حياتنا".

في البداية، اعتقد الطبيب أنه حمل متعدد، أي توأم أو ثلاثة توائم.



قال الطبيب: "ومع ذلك، أدركنا أنه طفل قوي جدًا وكبير".



قال الطبيب مازحا: "أنا متأكد من أنه سيكون لاعب rugby محترف عندما يكبر".

تُعرف هذه الحالة باسم Macrostomia، وتؤثر بشكل مباشر على الطفل.

Mohameed

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