ماني يقود ليفربول للفوز على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

2020/09/20 | 22:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} قاد المهاجم السنغالي ساديو ماني ناديه ليفربول للفوز 2/0 على تشيلسي، في قمة منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على ملعب ستامفورد بريدج، وشهد طرد أندرياس كريستينسن في الدقيقة الأخيرة، بعد تدخل على ساديو ماني.

وفي الشوط الثاني أشرك يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبه الجديد تياغو ألكانتارا، بدلا من جوردان هندرسون.

وتقدم ساديو ماني بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 50، بضربة رأسية، مستغلا تمريرة من روبرتو فيرمينو، بعد لعبة جماعية.

ووقع ماني الهدف الشخصي الثاني له ولليفربول في الدقيقة 54، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ فادح من الإسباني كيبا أريزابالاغا، الذي أوصل الكرة إلى ماني.

وسنحت الفرصة أمام تشيلسي لتقليص الفارق، بعدما منحه الحكم ركلة جزاء، غير أن الحارس البرازيلي أليسون باكير تصدى للركلة التي سددها الإيطالي جورجينهو.

وحقق ليفربول الفوز الثاني، بعد فوزه 4/3 على ليدز يونايتد في الجولة الأولى، ليرفع الريدز رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة الترتيب مع إيفرتون وآرسنال وكريستال بالاس.

وجمدت الخسارة رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز العاشر.

ويلعب ليفربول مع آرسنال في الجولة الثالثة، في حين يلعب تشيلسي مع وست بروميتش ألبيون.

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