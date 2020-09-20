خبير مصرفي : القطاع المالي مطالب بدعم قطاع الطاقة

2020/09/20 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اكد عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية زياد خلف ضرورة النهوض بواقع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق الذي ينظره مستقبل اقتصادي واعد على مستوى العالم والمنطقة، لافتا الى ضرورة ان يكون لقطاع المصارف دور بارز في دعم الجهود التي تبذل في قطاع الطاقة.و بين خلف لدى مشاركته في المؤتمر الافتراضي النوعي الذي يخص […]

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