صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”411″ المسجلة اليوم

2020/09/20 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 411 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 207 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 411 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 207 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 19 حالة•

قطاع النهروان 55 حالة

قطاع بلديات الاول 100 حالات •

قطاع البلديات الثاني 41 حالة •

قطاع الاعظمية 8 حالات•

قطاع بغداد جديدة 14 حالة•

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 204

مدينة الصدر 89 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 . قطاع 47 , قطاع 10,

333 327 , الشعب 20 حالة محلة 339, 337, 325, 336, 319, حي اور, البنوك, •

,744 .



734 , البلديات 6 حالات محلة 738, 727, 738, •

, 813 حي العامل 2 حالتين محلة 877•

, 307, 311 حي القاهرة 4 حالات محلة , •

, 508 , 506 , 504 , 502 شارع فلسطين 14 حالة محلة 505, 503, •

الامين 9 حالات محلة 783, 747, 773, 735 , 767 , 739 , 725 , 741•

, سبع ابكار حالتين محلة 338•

سجن الراشدية حالة واحدة•

, 955, 962 , 950 الزعفرانية 6 حالات محلة 960, 954•

بسماية حالة واحدة •

905 , 919 , الكرادة 4 حالات محلة 903, 925, •

حي الشهداء حالتين, •

سبع ابكار حالة واحدة محلة , 338 •

,312 , 310 , حي الربيع الاعظمية 8 حالات محلة, 310•

محافظة اليصرة حالة واحدة , حي الحسين •

الحارثية حالة واحدة •

بغداد الجديدة حالتين محلة 709, 921, •

زيونة حالة واحدة محلة 718

الصليخ حالتين محلة , 324 , •

حي المعامل حالة واحدة •

/ شارع 60 الدورة حالة واحدة •

الحسينية 4 حالات محلة , 220 , 219.



223

البنوك 4 حالات محلة , 319 , 315,

المعامل حالة واحدة .





حي البتول حالة واحدة .



799 .

حي الخليج حالة واحدة محلة 715 .





السيدية حالتين محلة 825

حي الجهاد حالة واحدة محلة 639 .



وحي جابر الانصاري حالة واحدة .

العبيدي حالة واحدة الزراعي . الراشدية حالتين محلة 109

المدائن حالتين. و جسر ديالى حالتين محلة 728

ام الكبر حالة واحدة . والكفاح حالة واحدة 127

الشعلة حالة واحدة محلة 406 و الجادرية 932

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 38303 توفي منهم 1230 للاسف فيما اكتسب الشفاء 33659 ومتبقي قيد العلاج 4644”.





ودعا الساعدي المواطنين، الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”

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