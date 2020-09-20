مسؤول اميركي يكشف لـ رويترز : ايران ستصنع السلاح النووي في هذا الوقت

2020/09/20 | 22:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف مسؤول أميركي، الأحد، لوكالة رويترز، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات، يوم غد الاثنين، على 24 شخصا وكيانا متورطين في برامج إيران للتسلح.

وقالت رويترز ان هذه العقوبات ستشكل مصدر ضغط إضافي من واشنطن على طهران، خاصة وأن الجهات التي فرضت عليها العقوبات تضم أفرادا وكيانات متورطة بالبرنامج النووي والصاروخي.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيوقع أمرا تنفيذيا يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات على كيانات تتاجر بالأسلحة التقليدية مع إيران.

ووفق المعلومات التي كشفتها الوكالة نقلا عن المسؤول الاميركي فإن إيران "لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي بحلول نهاية العام"، و"أن إيران وكوريا الشمالية استأنفتا التعاون في مشروع صواريخ بعيدة المدى".

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