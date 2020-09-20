توقعات بحملة اعتقالات كبيرة تطال شخصيات بارزة لتورطها بقضايا فساد

2020/09/20 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

توقع عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين موسى، الأحد، 20 أيلول، 2020، أن تشهد البلاد حملات أمنية كبيرة، ستطال شخصيات بارزة بالدولة العراقية، بسبب تورطها بقضايا فساد.

وقال موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)،إن "لجنة مكافحة الفساد، المشكلة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ستعمل على ما يتم التحقيق عليه في هيأة النزاهة، وستنفذ اوامر الاعتقال والقبض الصادرة من قبل الجهات القضائية المختصة، ضد شخصيات كبيرة وبارزة بالدولة العراقية، لتورطها بقضايا فساد".

واضاف أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، وستطيح بشخصيات بارزة عليها شبهات فساد مختلفة، وربما تملت هذه الشخصيات حصانة برلمانية او سياسية".

وفي وقت سابق، كشف رئيس كتلة إرادة في مجلس النواب، حسين عرب، الأحد، (20 أيلول، 2020)، عن اصدار أوامر قبض بحق وزيرين ورؤساء هيئات مستقلة ورئيس ديوان على خلفية تورطهم بقضايا فساد.

وقال عرب في تصريح صحفي، إن "لجنة التحقيق في قضايا الفساد التي شكلت بأمر ديواني من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء، اصدرت أوامر قبض بحق عدد من المتورطين والمتهمين بعمليات الفساد"، مبينا أن "جهاز مكافحة الإرهاب الجهة الوحيدة المخولة بإلقاء القبض على المتهمين والفاسدين وملاحقتهم".

واضاف أن "هذه اللجنة لديها عدد كبير من ملفات الفساد تخص وزارات الصحة، والصناعة، والدفاع، والتجارة"، لافتا إلى أن "هناك ست شخصيات جديدة سيتم التحقيق معهم بوجود فساد أو شبهات فساد".

واوضح رئيس كتلة إرادة في مجلس النواب أن "من بين الأسماء التي سيتم القبض عليهم وزيران سابقان ورؤساء هيئات مستقلة ورئيس ديوان"، مشيرا إلى أن "اللجنة الحكومية لديها عدد من الملفات تقوم بفتح ملف بعد ملف وعلى اثر ذلك تصدر أوامر القبض بحق المتهمين والفاسدين".

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