محافظ صلاح الدين بتصريح متلفز: مشاريع المحافظة تحتاج الى 1.1 تريليون دينار

2020/09/20 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، ان مشاريع المحافظة تحتاج الى 1.1 تريليون دينار.وقال الجبوري في تصريح متلفز: ان "تداخل الصلاحيات افرزت ثغرات ادارية"، مبينا "اننا بحثنا خلال اجتماع التنسيق بين المحافظات مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تخصيصات المحافظة واكمال المشاريع والابتعاد عن الادراج الجديد للمشاريع".واضاف ان "مشاريع صلاح الدين تحتاج الى 1.1 تريليون دينار"، لافتا الى "اننا طلبنا من المركز اتباع الجباية المحلية لكهرباء صلاح الدين"./انتهى10

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