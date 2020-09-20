بتصريح متلفز ... وزير التجارة: التخصيصات المالية وراء تأخير توزيع مفردات التموينية

2020/09/20 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد وزير التجارة علاء احمد الجبوري ان التخصيصات المالية وراء تأخير توزيع مفردات البطاقة التموينية.وقال في تصريح متلفز الليلة انا متابع لمخالفات حملة تسويق الحنطة وتم تشكيل لجان لتحقيق فيها مشيرا الى ان العراق مكتفي من الحنطة .واشار الى وجود دراسة في الوزارة عن توزيع بدل نقدي للمواطن عن مفردات البطاقة التموينية.ولفت الى ان الوزارة تعاقدت مع شركات محلية لتزويدنا بالسكر حسب اسعار البورصة./انتهى9

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