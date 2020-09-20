نائب كردي : مجلس الوزراء يعيد مشروع الموازنة الى وزارة المالية

2020/09/20 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اكد احمد حاجي رشيد عضو مجلس النواب ان مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تمت اعادته الى وزارة المالية.وقال رشيد بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ان اللجنة المالية النيابية كانت بانتظار وصول مشروع قانون الموزانة المالية لعام 2020 الى مجلس النواب، موضحا، ان مجلس الوزراء اعاد المشروع الى وزارة المالية الاتحادية.واضاف: ان سبب اعادة المشروع الى الوزارة، غير معلن، مرجحا، ان الاعادة ربما تأتي لتثبيت مجموعة من التعيينات، ومسألة الديون في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020./انتهى9

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