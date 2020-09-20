قرار البلنيوم حول الأنتخابات في العراق - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/09/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي قرار حول الأنتخابات في العراقبناءا على: 1-ان الأنتخابات البرلمانية في العراق تعتمد على الهوية والتقسيم الطائفي الديني والعرقي والقومي والعشائري ولا تمثل الديموقراطية البرجوازية ولا المجتمع المدني الذي يعتمد على مبدأ " لكل مواطن صوت" وهي نفي صارخ لمبدأ المواطنة؛2- وجود احزاب اسلامية وقومية مسلحة في كل مكان، وسيطرتها على ثروات المجتمع عن طريق الفساد والنهب والسلب لثروات المجتمع وخلق ظروف ......





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