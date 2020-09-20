تقييم نقدي لتجارب بارزة : بين الإصلاح و الثورة - الفصل الثاني من كتاب - إضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكية و الثورة الشيوعية العالمية - شادي الشماوي


تقييم نقدي لتجارب بارزة : بين الإصلاح و الثورة - الفصل الثاني من كتاب - إضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكية و الثورة الشيوعية العالمية - شادي الشماوي
2020/09/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن
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#شادي_الشماوي تقييم نقدي لتجارب بارزة : بين الإصلاح و الثورة الفصل الثاني من كتاب -إضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكيةو الثورة الشيوعية العالمية-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 37 / جوان 2020شادي الشماويإضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكيةو الثورة الشيوع ......

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