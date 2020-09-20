2020/09/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي تقييم نقدي لتجارب بارزة : بين الإصلاح و الثورة الفصل الثاني من كتاب -إضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكيةو الثورة الشيوعية العالمية-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 37 / جوان 2020شادي الشماويإضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكيةو الثورة الشيوع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقييم نقدي لتجارب بارزة : بين الإصلاح و الثورة - الفصل الثاني من كتاب - إضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكية و الثورة الشيوعية العالمية - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقييم نقدي لتجارب بارزة : بين الإصلاح و الثورة - الفصل الثاني من كتاب - إضطهاد السود في الولايات المتحدة الأمريكية و الثورة الشيوعية العالمية - شادي الشماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).