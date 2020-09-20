جائحة كورونا تعصف بشركات السياحة.. هبوط اضطراري في الأرباح

2020/09/20 | 22:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسببت القيود والاجراءات المفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا، بخسائر، وهبوط بالأرباح لقطاع السفر والطيران فضلا عن زيادة تكلفة السفر على الأشخاص الراغبين بذلك.

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