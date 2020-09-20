إعادة تزجيج جدار سقف مرقد الإمام العبّاس(عليه السلام)

2020/09/20 | 22:48 - المصدر: الفرات نيوز

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{ بغداد : الفرات نيوز } أكملت العتبة العبّاسية المقدّسة اليوم الاحد أعمال صيانة وتطوير وإعادة تزجيج جدار وسقف الحرم الشريف لمرقد أبي الفضل العبّاس(عليه السلام).





وقال مسؤول وحدة المرايا حسن سعيد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز } نسخة منه ان" أعمال التزجيج الخاصّة بحرم أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) تندرح ضمن الأعمال التي حرصت العتبةُ المقدّسة على تنفيذها بشكلٍ يلائم قدسيّة هذه البقعة المشرّفة، وأيضاً لما لها من أثرٍ واضح على التصميم الهندسيّ والجماليّ، حيث تمّ في عمليّة الترميم استخدام موادّ ذات كفاءة عالية ومن مناشئ رصينة."

وأضاف سعيد ان "الخطوة الأولى هي إزالة الأجزاء التالفة من المرايا والموادّ القديمة المستخدمة في عمليّة البناء، لتستبدل بموادّ حديثة ذات متانة وأوزان خفيفة وأكثر صلابة، مع المحافظة على التصميم القديم لكن بلمساتٍ فنّية أضافت رونقاً واضحاً على المشروع".

واشار مسؤول وحدة المرايا إلى ان" أعمال المشروع مرت بمراحل عديدة، أبرزها معالجة الجدران والسقوف بموادّ خاصّة، لزيادة متانتها وقوّتها، من ثمّ تنفيذ التصاميم الخاصّة بالنقوش الزجاجيّة والمباشرة بتثبيت قطع المرايا، التي سبقتها أعمال تسليك المنظومات الكهربائيّة ومصابيح الإنارة والكاميرات الخاصّة بالحرم الشريف".

يُذكر أنّ "كلّ ما تقوم به الملاكات من أعمال التخطيط والتصميم والصيانة، هو باكتفاءٍ ذاتيّ من الناحية الفنيّة والهندسيّة وبأيادٍ عراقيّة مختصّة وماهرة، وإنّ العمل يُجرى بشكلٍ مستمرّ من دون حصول أيّ إعاقةٍ لحركة الزائرين، وتبعاً لخطّة عملٍ مدروسة يتمّ من خلالها تقسيم الحرم الى عدّة مقاطع".

آية حسين

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