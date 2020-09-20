من أجل الميراث.. جريمة بشعة في بغداد

2020/09/20 | 22:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت مديرية مكافحة إجرام بغداد، جريمة بشعة في العاصمة.وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "قوة من مكافحة الاجرام ألقت القبض على شاب قتل والده بالاتفاق مع شقيقته وأحد اصدقاءه".وأضاف انه " ووفق التحقيقات فان دافع الجريمة البشعة كان من أجل الميراث".عمار المسعودي

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