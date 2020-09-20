الشرطة الاتحادية تسهم في تأمين عودة (100) عائلة نازحة إلى مناطقهم في كركوك

2020/09/20 | 22:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كركوك_اين]اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، ان الشرطة الاتحادية ساهمت بتأمين عودة 100 عائلة نازحة الى مناطقها في كركوك.

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