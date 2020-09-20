في تصريح متلفز ..نائب عن النصر يكشف عن وجود اكثر من 500 مذكرة القاء قبض بحق فاسدين

2020/09/20 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ كشف النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي عن وجود اكثر من 500 مذكرة القاء قبض بحق فاسدين.وقال في تصريح متلفز: "على البرلمان والنواب مساعدة لجنة مكافحة الفساد، ومن يمتلك ملف فساد عليه ارساله الى اللجنة"، مبينا ان "ما قام به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الان خطوة تحسب له".واضاف الخفاجي انه "حسب المعلومات التي وصلتنا، فأن هناك اكثر من 500 مذكرة القاء قبض بحق فاسدين"، مشيرا الى ان "حصانة النواب ترفع فور ورود ملفات فساد"./انتهى10

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