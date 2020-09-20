2020/09/20 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك /نينا/اكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن قضية عدم عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى كركوك يتعلق بعدم قبول تركيا ..موضحا أنه لا شبراَ من أرض كركوك محتلة.وقال مسؤول تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان، عقب اجتماع حضره ممثلو 14 حزباً كردياً في كركوك، اليوم،في غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الهدف من الاجتماع كان مناقشة عدة قضايا و العمل على توحيد أصوات الأحزاب الكردية.وقال ان الاجتماع أكد على العمل المشترك و توحيد المواقف حول القضايا الساخنة، من ضمنها قضية الخدمات و مصير كركوك، و سنواصل اجتماعاتنا شهرياً."وتابع اننا وبكل فخر، لم ندع شبراً من أرض كركوك تُحتَلّ، متى ما تهدم مبنى مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني على رؤوسنا، حينها سيستطيع العرب تعريب مناطقنا وكركوك ليست محتله مثلما يصفها الحزب الديمقراطي .و اضاف "ليست لدينا مشكلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنهم هم من يرفضون العودة الى كركوك، و ذلك الأمر مرتبط بعلاقات الحزب الديمقراطي مع تركيا."واكد عدنان كركوكي، عضو المجلس القيادي لكركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، في أول رد فعل حول تصريحات المسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان له أنهم غير مستعدين للعودة "أذلاّء" الى كركوك.وقال بعد خيانة 16 تشرين اول أخبرنا جميع الأطراف بأن كركوك محتلة، لا توجد فيها سلطة مدنية و تحكمها سلطة عسكرية، عندما تقوم سلطة عسكرية بتولي الحكم لن نستطيع أن نعمل بحرية و أن ندافع عن الكرد، لذا لن نعود.و اضاف منذ البداية طالبنا بتطبيع الأوضاع في كركوك، و هذه هي تعليمات و اتجاه تفكير قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ازاء الأوضاع في كركوك./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني : عدم عودة الديمقراطي الكردستاني الى كركوك يتعلق بعدم قبول تركيا ..وكركوك ليس محتلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني : عدم عودة الديمقراطي الكردستاني الى كركوك يتعلق بعدم قبول تركيا ..وكركوك ليس محتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).