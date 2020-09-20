الدراجي بتصريح متلفز: الفساد بالعراق منظومة تدعمها دول.. والقضاء بدأ بملاحقة ملفات لم تفتح سابقا

2020/09/20 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد النائب محمد صاحب الدراجي، ان الفساد بالعراق منظومة تدعمها دول.وقال الدراجي في تصريح متلفز: ان "خطوات مكافحة الفساد جيدة لغاية الان، ونتمنى ان تكون هناك استمرارية"، مبينا ان "القضاء بدأ بملاحقة ملفات لم تفتح سابقا".واضاف ان "الفاسدين يستخدمون طرقا قانونية للتهريب"، مشيرا الى ان "الفساد بالعراق عبارة عن منظومة تدعمها دول".وتابع "على المجتمع الدولي ان يساعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في استرداد الاموال المهربة للخارج"./انتهى10

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